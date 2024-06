PRF apreende 80 m³ de madeira ilegal em Marabá

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na última segunda-feira (3), 80 metros cúbicos de madeira transportados ilegalmente durante fiscalização no quilômetro 340 da BR-155, município de Marabá, no sudeste do Pará.

Por volta de 10h30, a equipe da PRF realizava fiscalização de veículos de carga e abordou duas carretas, uma SCANIA/R124 e a outra DAF/XF FTS530, transportando madeira da espécie Acapu, a qual tem extração protegida por lei e não possuía documento que comprovasse a sua legalidade.

Diante dos fatos, a carga foi encaminhada ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) de Marabá, para a realização dos procedimentos cabíveis. Os condutores assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e se comprometeram a comparecer em juízo quando solicitado, em tese, por crime ambiental.

A PRF reafirma seu compromisso em combater os crimes ambientais, contribuindo para a preservação do meio ambiente e a construção de um futuro sustentável para as gerações presentes e futuras.