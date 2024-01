PRF apreende 313 m³ de madeira ilegal durante operação de combate a crimes ambientais no Pará

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Pará apreendeu 313,18 metros cúbicos de madeira de diversas espécies, sendo transportada sem a devida documentação legal. A operação Karawara foi realizada entre os dias 26 e 30 de dezembro, na rodovia BR-316, no município de Santa Maria do Pará, no nordeste do Estado.

O propósito da operação foi intensificar a fiscalização, com foco na descoberta de transporte irregular de produtos florestais, a fim de coibir crimes ambientais na Amazônia Legal. Durante a ação, os principais flagrantes envolviam o transporte de madeira por caminhões, a maioria provenientes da região Norte do país, com irregularidades na Guia Florestal (GF) ou na Nota Fiscal, documentos obrigatórios para essa atividade. Toda a madeira apreendida durante a operação foi encaminhada ao órgão ambiental competente.

O eixo de ligação entre as regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste apresenta o maior fluxo irregular de produtos florestais pelas rodovias federais, informou ainda a PRF.

LEIA MAIS:

Diante do aumento da prática criminosa de transporte irregular de produtos florestais, provenientes de desmatamentos ilegais, a PRF afirmou que vem intensificando ações de fiscalização e combatendo eficazmente os crimes ambientais, assegurando a preservação do meio ambiente e a aplicação efetiva da legislação vigente.

As operações de fiscalização terão continuidade, voltando-se para a preservação ambiental e a regularização do transporte. Além dos flagrantes mencionados, a fiscalização do uso do Arla 32, um composto utilizado para reduzir a emissão de poluentes na atmosfera, também foi intensificada. A palavra "Karawara" tem origem tupi-guarani e refere-se aos "espíritos da floresta".

Números da operação

11 ocorrências relacionadas a crimes ambientais

313,18 m³ de madeira apreendidos

9 veículos apreendidos

2 pessoas detidas

1 veículo recuperado

Fonte: PRF no Pará