Nervosismo de passageiro resulta na apreensão de 15 tabletes de skunk em ônibus, em Santarém

Em uma ação conjunta, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar do Pará apreenderam 15 tabletes de skunk no quilômetro 995 da BR-163, em Santarém, no oeste do Pará. O flagrante ocorreu por volta das 00h00 de quarta-feira (14), durante ações de combate ao crime e fiscalização de veículos de transporte de passageiros.

Os policiais abordaram um ônibus que saiu de Santarém com destino a Belém. Durante a verificação de documentos e bagagens, ainda segundo a PRF, um passageiro atraiu a atenção dos policiais devido a divergências nas informações apresentadas e ao nervosismo ao responder perguntas sobre sua origem, destino e o motivo da viagem.

Durante a inspeção da bagagem do passageiro, a equipe encontrou 15 tabletes de uma substância análoga ao skunk, pesando um total de 15,5 kg. O passageiro foi preso e, juntamente com o entorpecente apreendido, encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Santarém, para a realização dos procedimentos cabíveis, em tese, pelo crime de tráfico de drogas.