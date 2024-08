PRF apreende 75 quilos de entorpecentes do tipo cocaína e skunk em Belém

Cerca de 75 quilos de entorpecentes, divididos entre 40 quilos de cocaína e 35 quilos de skunk, foram apreendidos em Belém na quarta-feira (31/07). A ação foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em duas abordagens a veículos, uma na Avenida Artur Bernardes, nas proximidades da Base Aérea, e a outra próximo a um Porto no centro da cidade.

Segundo a PRF, a primeira abordagem ocorreu por volta das 16h30, após os policiais observarem que um motociclista estava seguindo um carro, sugerindo uma possível abordagem do motociclista ao motorista. Ao abordá-los, os agentes solicitaram a documentação dos condutores e dos veículos para verificação. O motociclista, que trabalha como mototaxista, disse estar em serviço e que guiaria o motorista do Fiat Mobi até uma oficina. Já o condutor do carro relatou que havia recebido o veículo após ter sido transportado de balsa de Manaus, no Amazonas, para um porto em Icoaraci e que pretendia levá-lo a uma oficina, sem fornecer mais detalhes.

Diante da incoerência nas declarações e falta de clareza sobre a origem e o destino do veículo, a equipe da PRF decidiu inspecionar o carro. Um forte odor característico de entorpecentes alertou os policiais, que descobriram um compartimento oculto no painel. Dentro, encontraram 38 tabletes de uma substância similar à cocaína, pesando um total aproximado de 40 quilos. A droga teria como destino a cidade de São Luís, no Maranhão.

A segunda abordagem aconteceu durante um monitoramento na BR-316. Uma equipe da PRF acompanhava um veículo suspeito no quilômetro 12, próximo à alça viária, em Marituba. Os agentes receberam informações de que o motorista desviou a rota, indo de balsa até Belém para, aparentemente, evitar a fiscalização. Os policiais foram a um porto na Avenida Bernardo Sayão e, por volta de 20h15, avistaram um Renault Sandero desembarcando. A equipe abordou o veículo e questionou o motorista sobre seu destino. Ele disse que ia a um aniversário, mas não soube fornecer o endereço. Os agentes inspecionaram o veículo e descobriram um pequeno furo no assoalho do carro, onde era possível visualizar que existia algo escondido.

Devido à dificuldade em acessar e remover o entorpecente oculto, o veículo foi levado ao Comando Geral do Corpo de Bombeiros na Avenida Júlio César, onde a droga foi completamente extraída do assoalho. Ao todo, 33 tabletes de uma substância similar ao skunk, pesando aproximadamente 35 quilos foram encontrados. A droga teria como destino a cidade de Belém.

Os motoristas, um de 32 anos, natural de Santarém, e outro de 34 anos, natural do Maranhão, foram detidos e, junto com as substâncias apreendidas, encaminhados à sede da Polícia Federal em Belém para os procedimentos legais pelo crime tráfico de drogas.