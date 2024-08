pm apreende mais de 300 papelotes de cocaína em icoaraci

Agentes do 10° Batalhão de Polícia Militar (10° BPM) apreenderam 390 papelotes de cocaína na terça-feira (30/7), em Icoaraci, distrito de Belém. Segundo a PM, a ação que resultou no confisco do material entorpecente começou depois que a inteligência da corporação repassou a informação de que estaria ocorrendo comercialização de drogas nas proximidades do Buraco Fundo.

Uma guarnição do 10º BPM foi até o local indicado e realizou um cerco policial. Na área, os militares avistaram quatro homens que, ao notarem a presença das viaturas, fugiram para uma área de mata. Com isso, a PM foi atrás dos suspeitos.

Durante as buscas pelo quarteto, a polícia encontrou um balde com 390 papelotes de cocaína, que pesava 740 gramas. Todo o material, após ser confiscado pelos agentes, foi apresentado na Seccional Urbana de Icoaraci, onde o caso foi registrado. Com relação aos quatro homens que fugiram da PM, as autoridades não informaram, até o momento, se algum deles foi capturado.