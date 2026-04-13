Muro de supermercado desaba após forte chuva no bairro da Batista Campos em Belém
Construção atingiu motocicletas que estavam estacionadas na avenida Roberto Camelier
O muro de uma unidade da rede de atacarejo Assaí desabou na tarde desta segunda-feira (13), no bairro Batista Campos, em Belém. O desabamento ocorreu após forte chuva no início da tarde na capital paraense. Ainda não há informações sobre feridos.
A construção atingiu motocicletas que estavam estacionadas na avenida Roberto Camelier. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que o impacto destruiu completamente os veículos estacionados. Moradores e pessoas que passavam pelo local ficaram assustados com a situação.
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Em nota, a unidade confirmou que, no momento do ocorrido, duas motocicletas que estavam do lado externo foram atingidas. A empresa informou que já entrou em contato com os proprietários dos veículos para ressarcimento. Apesar do incidente, a loja segue operando normalmente.
Ainda de acordo com o comunicado, a área foi isolada pelo Corpo de Bombeiros e passará por avaliação para reparos.
Uma equipe de reportagem do Grupo Liberal está a caminho do local. Mais informações em breve.
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