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Polícia

Muro de supermercado desaba após forte chuva no bairro da Batista Campos em Belém

Construção atingiu motocicletas que estavam estacionadas na avenida Roberto Camelier

O Liberal

O muro de uma unidade da rede de atacarejo Assaí desabou na tarde desta segunda-feira (13), no bairro Batista Campos, em Belém. O desabamento ocorreu após forte chuva no início da tarde na capital paraense. Ainda não há informações sobre feridos.

A construção atingiu motocicletas que estavam estacionadas na avenida Roberto Camelier. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que o impacto destruiu completamente os veículos estacionados. Moradores e pessoas que passavam pelo local ficaram assustados com a situação.

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Em nota, a unidade confirmou que, no momento do ocorrido, duas motocicletas que estavam do lado externo foram atingidas. A empresa informou que já entrou em contato com os proprietários dos veículos para ressarcimento. Apesar do incidente, a loja segue operando normalmente.

Desabamento de muro - Supermercado

Ainda de acordo com o comunicado, a área foi isolada pelo Corpo de Bombeiros e passará por avaliação para reparos.

Uma equipe de reportagem do Grupo Liberal está a caminho do local. Mais informações em breve.

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