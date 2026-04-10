Chuvas intensas levam seis municípios do Pará a decretarem situação de emergência
De acordo com os decretos, a situação de emergência tem validade de até 180 dias
Seis municípios paraenses estão em situação de emergência após serem atingidos por fortes chuvas nas últimas semanas. Os decretos municipais foram homologados pelo Governo do Estado e publicados no Diário Oficial desta sexta-feira (10).
As cidades afetadas são São Geraldo do Araguaia, Monte Alegre, Pacajá, Santarém, Anapu e Rio Maria, todas impactadas por eventos classificados como chuvas intensas, conforme a codificação oficial de desastres naturais.
De acordo com os decretos, a situação de emergência tem validade de até 180 dias, período em que os municípios podem adotar medidas excepcionais para enfrentar os danos causados pelas precipitações, como a dispensa de licitação para obras e serviços emergenciais.
Entre os principais impactos registrados estão alagamentos, danos à infraestrutura urbana e rural, prejuízos a estradas vicinais e isolamento de comunidades, além de famílias desalojadas e desabrigadas em algumas regiões. Em municípios como Monte Alegre e Pacajá, os prejuízos atingem diretamente a mobilidade e o escoamento da produção, especialmente em áreas rurais.
Com o reconhecimento estadual, as prefeituras podem intensificar ações de resposta e solicitar apoio dos governos estadual e federal, incluindo recursos para assistência às famílias afetadas e recuperação das áreas atingidas.
A Defesa Civil segue monitorando a situação, já que o período do inverno amazônico ainda mantém a previsão de novas chuvas em diversas regiões do estado.
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