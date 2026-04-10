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Chuvas intensas levam seis municípios do Pará a decretarem situação de emergência

De acordo com os decretos, a situação de emergência tem validade de até 180 dias

O Liberal
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Imagem ilustrativa. (Reprodução)

Seis municípios paraenses estão em situação de emergência após serem atingidos por fortes chuvas nas últimas semanas. Os decretos municipais foram homologados pelo Governo do Estado e publicados no Diário Oficial desta sexta-feira (10).

As cidades afetadas são São Geraldo do Araguaia, Monte Alegre, Pacajá, Santarém, Anapu e Rio Maria, todas impactadas por eventos classificados como chuvas intensas, conforme a codificação oficial de desastres naturais.

De acordo com os decretos, a situação de emergência tem validade de até 180 dias, período em que os municípios podem adotar medidas excepcionais para enfrentar os danos causados pelas precipitações, como a dispensa de licitação para obras e serviços emergenciais.

Entre os principais impactos registrados estão alagamentos, danos à infraestrutura urbana e rural, prejuízos a estradas vicinais e isolamento de comunidades, além de famílias desalojadas e desabrigadas em algumas regiões. Em municípios como Monte Alegre e Pacajá, os prejuízos atingem diretamente a mobilidade e o escoamento da produção, especialmente em áreas rurais.

Com o reconhecimento estadual, as prefeituras podem intensificar ações de resposta e solicitar apoio dos governos estadual e federal, incluindo recursos para assistência às famílias afetadas e recuperação das áreas atingidas.

A Defesa Civil segue monitorando a situação, já que o período do inverno amazônico ainda mantém a previsão de novas chuvas em diversas regiões do estado.

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