temporal causa alagamentos e arrasta carro em oriximiná, no oeste do pará

A chuva intensa que atingiu Oriximiná, no oeste do Pará, na manhã deste sábado (28), provocou transtornos e prejuízos. No cruzamento da travessa Carlos Maria Teixeira com a rua Barão do Rio Branco, no centro da cidade, um veículo foi arrastado pela força da enxurrada. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o automóvel subindo na calçada - a forma que o motorista encontrou para conseguir interromper o deslocamento do veículo.

Na travessa Emídio Martins, nas proximidades da avenida Independência, a correnteza também causou apreensão entre pedestres. Imagens mostram moradores retirando motocicletas da rua para evitar que fossem levadas pela água. Segundo a Defesa Civil de Oriximiná, o volume de chuva chegou a 98 milímetros em apenas 12 horas, índice equivalente ao previsto para todo o mês. O temporal resultou no alagamento de diversas residências, causando perdas de móveis e eletrodomésticos para várias famílias.

A prefeitura de Oriximiná informou que as chuvas foram intensas em Oriximiná. Na rua Pedro Carlos de Oliveira, que é uma descida no centro da cidade, as chuvas, recorrentemente, provocam uma correnteza muito forte. A prefeitura está, em conjunto com a Defesa Civil, ajudando no socorro às áreas mais atingidas. Ainda segundo a nota, "o prefeito de Oriximiná, Delegado Fonseca, mantém sempre equipes alertas às emergências climáticas no município".