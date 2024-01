Mulheres são presas por sequestro e tortura, em Barcarena

Duas mulheres foram presas pelos crimes de sequestro e tortura de um homem, no município de Barcarena, no nordeste paraense, no último domingo (21). Segundo informações da polícia, a vítima do crime havia agredido a companheira, que é filha e irmã das suspeitas. Ainda de acordo com as investigações, a agressão foi o que motivou as investigadas a praticar​em os crimes. As duas mulheres sequestraram e torturaram a vítima.

Após o levantamento de informações, as suspeitas foram localizadas e interrogadas, momento em que confirmaram os crimes e foram presas, em flagrante.

Ambas foram conduzidas até a unidade policial para cumprir as medidas cabíveis, onde seguem à disposição da Justiça.

Até o momento, o homem segue sendo procurado pela Polícia Civil, e o caso de violência doméstica praticado por ele será investigado pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) do município.