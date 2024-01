Suspeito de estuprar criança de 5 anos é preso em São Miguel do Guamá

Um homem foi preso na manhã desta segunda-feira (22) pelo crime de estupro de vulnerável, em São Miguel do Guamá, nordeste paraense. A vítima, uma criança de cinco anos, seria enteada do suspeito. De acordo com informações da polícia, a criança está sob cuidados dos órgãos de saúde.

A prisão ocorreu depois que uma denúncia anônima foi feita à Polícia Militar. Juntamente com a Polícia Civil, buscas foram feitas nas proximidades da última localização do suspeito. Inicialmente, ele não foi encontrado.​

Os trabalhos policiais continuaram, até que o homem foi localizado e preso pela Polícia Civil em uma residência daquele município, apontada como sendo de sua mãe.

Com a notícia da prisão circulando pela cidade, moradores se preparavam para invadir a delegacia, segundo a polícia. Houve reforço na segurança do local, sendo necessário ainda realizar a transferência do preso para outra unidade, onde o suspeito foi interrogado e submetido aos procedimentos legais. Agora, ele se encontra à disposição do Poder Judiciário.