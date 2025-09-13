Capa Jornal Amazônia
Mulher transmite ao vivo agressões e suspeito acaba preso em Igarapé-Açu

O caso foi enquadrado na Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06). O suspeito permanece à disposição da Justiça

O Liberal
fonte

Os policiais confirmaram os relatos e efetuaram a prisão do agressor, que foi conduzido e autuado em flagrante delito. (Divulgação)

A Polícia Civil prendeu em flagrante, na tarde desta sexta-feira (12), José Francisco de Souza, suspeito de ameaçar e agredir sua companheira em Igarapé-Açu, no nordeste paraense. O caso foi enquadrado na Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06).

A ocorrência foi desencadeada após a plataforma TikTok comunicar à Divisão de Investigações e Operações Especiais (DIOE) que havia suspendido o perfil de uma usuária que transmitia, ao vivo, denúncias de agressões dentro de sua própria residência.

Diante da gravidade da situação, a DIOE acionou a Delegacia de Igarapé-Açu, que se deslocou imediatamente ao endereço indicado. No local, os policiais confirmaram os relatos e efetuaram a prisão do agressor, que foi conduzido e autuado em flagrante delito.

Mulher transmite ao vivo agressões e suspeito acaba preso em Igarapé-Açu
Polícia
