Mulher transmite ao vivo agressões e suspeito acaba preso em Igarapé-Açu

A Polícia Civil prendeu em flagrante, na tarde desta sexta-feira (12), José Francisco de Souza, suspeito de ameaçar e agredir sua companheira em Igarapé-Açu, no nordeste paraense. O caso foi enquadrado na Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06).

A ocorrência foi desencadeada após a plataforma TikTok comunicar à Divisão de Investigações e Operações Especiais (DIOE) que havia suspendido o perfil de uma usuária que transmitia, ao vivo, denúncias de agressões dentro de sua própria residência.

Diante da gravidade da situação, a DIOE acionou a Delegacia de Igarapé-Açu, que se deslocou imediatamente ao endereço indicado. No local, os policiais confirmaram os relatos e efetuaram a prisão do agressor, que foi conduzido e autuado em flagrante delito.