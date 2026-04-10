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Polícia

Mulher morre em colisão entre moto e ônibus na BR-316 em Ananindeua

O grave acidente de trânsito foi registrado na noite de quinta-feira (9)

O Liberal
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Mulher morre em colisão entre moto e ônibus na BR-316 em Ananindeua. (Foto: Redes Sociais)

Uma mulher morreu após um acidente envolvendo uma motocicleta e um ônibus na noite de quinta-feira (9), no km 5 da BR-316, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. A vítima foi identificada como Jucilene Dutra da Cunha, de 39 anos. Segundo as informações iniciais, a vítima estava na garupa de uma moto conduzida pelo marido, quando o veículo colidiu com um coletivo em um trecho movimentado da rodovia, na faixa exclusiva do BRT.

O acidente foi registrado por volta de 21h. Com o impacto, Jucilene sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e tentaram reanimá-la, mas sem sucesso. O óbito foi confirmado pelos socorristas.

O marido da vítima ficou ferido e recebeu atendimento ainda no local. Já os passageiros do ônibus não se feriram, sendo registrados apenas danos materiais no coletivo. De acordo com a Polícia Militar, o condutor da motocicleta não possuía habilitação. Ele e o motorista do ônibus foram encaminhados à delegacia para prestar esclarecimentos. O caso foi registrado na Seccional de Ananindeua e segue sob investigação. Jucilene deixa dois filhos.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

 

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