Mulher morre após ser atropelada por motoqueira ao tentar atravessar avenida no bairro da Sacramenta

Uma mulher, ainda não identificada, morreu na tarde deste sábado (26) após ser atropelada. O acidente ocorreu na avenida Senador Lemos, em frente a um shopping, localizado no bairro da Sacramenta, em Belém. De acordo com o 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM), a vítima foi atingida por uma outra mulher, que também não teve o nome revelado, conduzindo a motocicleta responsável pela tragédia.

De acordo com informações de populares, a mulher seria uma idosa que, ao tentar atravessar a via, foi atingida por um veículo, bateu a cabeça no chão e morreu. A motoqueira ficou no local após a colisão para prestar socorro à vítima, que morreu no local.

Militares informaram à reportagem que a motoqueira ainda precisou ser atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), por conta de ter ficado em estado de choque com tudo o que aconteceu.

A Polícia Científica foi acionada para fazer as perícias e remover o corpo do trecho do acidente. Exames necroscópicos devem ser realizados para ajudar as autoridades na elucidação do caso.

A reportagem de O Liberal solicitou mais detalhes às Polícias Civil e Militar e aguarda retorno.