Mulher mata a própria filha por ‘raiva’ após término do relacionamento com o marido

Eliane Nunes da Silva, a mãe que matou a própria filha, uma bebê de 1 ano, identificada como Júlia, relatou à polícia que cometeu o crime devido a raiva que sentiu do marido após o homem ter terminado o relacionamento do casal. O crime ocorreu horas depois do companheiro da suspeita ter informado sobre o fim do relacionamento, na última quinta-feira (26), no bairro do Geisel, em João Pessoa, Paraíba. A informação foi confirmada pelo delegado que investiga o caso

VEJA MAIS

Durante uma entrevista coletiva, o delegado Diego García declarou que o caso foi um dos mais pesados que teve contato como investigador. “Em 12 anos de polícia, eu confesso que foi uma das cenas que mais me causaram repulsa pela quantidade de ferimentos nessa criança, em seu leito de dormir, que era um berço”, detalhou a autoridade.

Após o crime, a mãe foi à Central de Polícia por volta das 11h, ensanguentada e com uma mochila nas costas. Não havia mais ninguém na casa na hora que tudo aconteceu, então ela passou a ser a única suspeita da morte da criança. O homicídio aconteceu entre 9h e 10h, de acordo com informações da Polícia Civil. A polícia foi até a casa após a mãe confessar o crime. A criança estava morta no berço e ao lado do corpo foi encontrada a faca que teria sido usada para cometer o crime.

Eliane foi autuada em flagrante por homicídio, enquadrado na categoria de crime hediondo. Familiares do casal ainda serão ouvidos e vizinhos do condomínio foram intimados para prestar depoimento na delegacia.

Perícia

Conforme o delegado, somente a perícia vai poder afirmar a quantidade de golpes de faca desferidos na criança. Outro ponto analisado será se a criança estava dormindo ou acordada quando o crime aconteceu. A criança de 1 ano, que em 14 de outubro completou aniversário, era filha única do casal.

Fim da relação

Em troca de mensagens entre o casal, na manhã de quinta-feira (25), o marido de Eliane terminou o relacionamento. Nas mensagens, o homem diz que “precisa de paz na vida” e que está “cansado de briga besta, do ciúme e de egoísmo”. Ele também garante que vai auxiliar financeiramente a mulher e a criança, enviando uma quantia em dinheiro todas as semanas. O homem afirmou que iria entregar a chave do local onde moravam juntos para o pai da mulher na sexta-feira (27).

O pai da criança deixou claro que queria terminar o relacionamento. “Acabou o amor com suas atitudes, melhor cada um seguir seu caminho. E vamos ser amigos”. Em outras mensagens, que mostram o horário das 7h56 às 8h06, a mulher pede para ele voltar para casa e continuar o relacionamento. “Desculpe, eu te amo, vou dividir tudo, vem aqui, lhe amo, não faça isso comigo, me perdoa”, diz Eliane nas mensagens. Depois dessas mensagens, o homem bloqueou a mulher no aplicativo.