Mãe confessa ter matado a filha e escondido o corpo na geladeira

Uma mulher, de 31 anos, foi presa após confessar ter matado a própria filha de oito anos e escondido o corpo na geladeira da casa onde as duas moravam. O crime ocorreu no bairro Aracati, em São Paulo. A mulher foi autuada pela polícia, no último sábado (26), após o corpo ter sido encontrado esquartejado.

Os PMs foram informados por testemunhas que o corpo de uma criança havia sido encontrado dentro de uma geladeira. Os próprios vizinhos teriam apontado a mãe da criança como a acusada do crime. A mulher não estava na residência e teria saído para outro bairro, também na zona leste, para conversar com um ex-companheiro dela. Quando os agentes chegaram até o local onde a acusada estava, ela discutia com o homem. Ao ver a guarnição, a mulher teria dito: “Não fui eu”. No entanto, não havia sido questionada sobre o crime.

Na delegacia, a mulher teria confessado com frieza o crime e contou mais detalhes sobre o que teria ocorrido. Segundo a acusada, ela teria conhecido homens por meio de aplicativos de relacionamento e, durante um desses encontros, teriam usado drogas e dormido. Depois que acordou, a mulher teria visto a filha morta e ‘não soube o que fazer’, momento em que decidiu colocar o corpo da criança na geladeira, há aproximadamente um mês.

De acordo com as autoridades, na segunda versão contada pela mulher, ela teria revelado que, entre os dias 8 e 9, usou drogas e durante a madrugada “decidiu matar a filha por não aceitar a separação com o pai dela”. Segundo a mulher, a criança estava no banheiro escovando os dentes quando foi atacada por ela com uma faca e não resistiu ao ferimento.

Acusação

A mulher foi descoberta após ter mudado de endereço. Ao retirar a geladeira da casa antiga, quatro testemunhas que ajudaram na mudança notaram o eletrodoméstico pesado demais, situação que chamou a atenção do atual namorado e da sogra da mulher. A sogra suspeitava de armas ou drogas escondidas na geladeira e decidiu abri-la, mas encontrou o corpo da menina.

Conforme a polícia, a acusada tem outros dois filhos, que foram entregues ao Conselho Tutelar. Ela vai responder por ocultação de cadáver e homicídio contra menor de 14 anos, com pelo menos duas qualificadoras: motivo fútil e sem chance de defesa da vítima.