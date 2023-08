Mãe recebe pelo WhatsApp foto de filho morto com tiro na cabeça

Uma mãe recebeu, por aplicativos de mensagem, a foto do filho assassinado com um tiro na cabeça. O corpo do homem foi achado na última quarta-feira (23), em estado avançado de decomposição. A Polícia Civil está investigando o caso e já tem suspeito do homicídio. De acordo com o Instituto Médico Legal (IML), o homem, que não foi identificado oficialmente, foi atingido por disparo de arma de fogo na cabeça.

De acordo com informações iniciais, as imagens da vítima começaram a ser compartilhadas na internet no último domingo (20), três dias antes do corpo ser encontrado em Craíbas, no Agreste de Alagoas, o que leva à polícia acreditar que ela foi tirada pelo próprio executor.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).