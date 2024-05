Justiça Federal abre processo seletivo para estagiários em Belém

A justiça federal está com inscrições abertas para o seu processo seletivo que busca a contratação de estagiários. A seleção é voltada a estudantes dos cursos de Administração, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Civil, Arquitetura e Ciências da Computação, Sistemas de Informação, Gestão da Tecnologia da Informação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Redes de Computadores, que vão cumprir, em Belém, jornada diária de quatro horas.

O edital foi publicado na sexta-feira (17/5) e pode ser conferido no site do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

O estagiário receberá bolsa mensal de R$ 1.200, acrescida de auxílio-transporte de R$ 8,00 por dia de atividade no mês. Esses valores são reajustáveis segundo a disponibilidade orçamentária da Justiça Federal de Primeiro Grau do Pará.

As inscrições estão abertas até o dia 24 de maio e devem ser feitas pelo formulário eletrônico.

VEJA MAIS

Prova

A prova objetiva será realizada no domingo, 16 de junho, para alunos de todos os cursos, exceto Direito. Serão 10 questões valendo um ponto cada. Para os candidatos que cursam Direito, serão aplicadas duas provas, uma objetiva com 30 questões, valendo 01 ponto cada, outra discursiva com uma questão valendo 10 pontos.

*(Iury Costa, estagiário, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia)