Mulher fica ferida ao se envolver em acidente de moto na BR-230

​Uma mulher ficou ferida na tarde de quarta-feira (11), durante um acidente de trânsito, registrado na BR-230, na rodovia Transamazônica, nas proximidades do perímetro urbano do município de Itaituba, sudoeste do Pará. As informações são do site Debate Carajás.

A vítima Carolina Santos Neves, 28 anos, conduzia uma motocicleta Bros, de cor vermelha. Ela trafegava na direção do centro da cidade quando perdeu o controle do veículo e colidiu com o muro de contenção, sendo arremessada para o outro lado da pista.​​

Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados para prestar socorro à vítima. No local, foram feitos todos os atendimentos pré-hospitalares e a jovem foi encaminhada para o Hospital Regional do Tapajós para os devidos cuidados médicos.

De acordo com um socorrista do Corpo de Bombeiros, a vítima estava de capacete e não sofreu lesões mais graves, além de escoriações leves pelo corpo.