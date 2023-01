'Rato' é preso suspeito de furtar R$ 5 mil e celular em residência de Itaituba

Bruno Costa Silva, conhecido como "Rato", foi preso pela Polícia Militar (PM) na manhã desta quarta-feira (11) depois de supostamente furtar uma casa, localizada no bairro Jardim das Araras, na cidade de Itaituba, região sudoeste do Pará. Com informações do Portal Giro. Ele teria levado R$ 5 mil e um celular, responsável por dedurar o paradeiro dele e fazer com que fosse preso.

VEJA MAIS

O acionamento da polícia veio após a denúncia da vítima que teve a residência furtada na noite de terça-feira (10), por volta das 21h44. O suspeito teria levado um celular cinza e a quantia de R$ 5 mil. O dono do imóvel disse aos militares que conseguiu rastrear o celular furtado e que o aparelho se encontrava em um motel, que fica na 31ª rua do bairro Santo Antônio.

A guarnição da PM se dirigiu até o local e encontraram o objeto eletrônico com Bruno. Os policiais de segurança foram comunicados que o dinheiro furtado estaria em posse de outro homem, identificado apenas pelo apelido de “Bodega”, na casa dele, localizada na travessa Transgalego, no bairro Liberdade.

A PM também foi ao local, mas encontrou apenas o dinheiro. Bodega tinha fugido.

Depois disso, Rato foi encaminhado à Delegacia de Polícia da Itaituba para que fossem realizados os procedimentos cabíveis.