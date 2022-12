Mulher é vítima de estupro coletivo em Altamira; suspeitos foram presos

​Dois homens foram presos pelo crime de estupro na última terça-feira (13), em Altamira, no sudoeste do Pará. A dupla foi localizada na avenida Coronel José Porfírio. A prisão ocorreu depois que uma mulher procurou a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) para denunciar que foi vítima dos suspeitos.

Os homens foram identificados como Dhenison Georgiadis, 21 anos, e Jakelison do Nascimento, 29 anos. Ambos seriam o cunhado e namorado da sobrinha da vítima, respectivamente. As informações são do site Confirma Notícias.

A vítima relatou à polícia que os três estariam tomando banho em um igarapé da cidade, enquanto os suspeitos supostamente consumiam entorpecentes, antes de cometer o crime. A polícia não forneceu detalhes sobre as versões apresentadas pelos suspeitos.

Eles foram ouvidos na Delegacia de Polícia Civil e, posteriormente, encaminhados ao Complexo Penitenciário do Xingu, onde estão à disposição da Justiça.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda mais informações sobre o caso.