Mulher é presa suspeita de participar de um assalto a uma loja de celular em Castanhal

Uma mulher identificada como Carolayne de Paula Alcoforado Monteiro, de 26 anos, foi presa por volta das 6h desta sexta-feira, 28, em Castanhal, região nordeste do estado, por policiais civis da 12ª Seccional Urbana de Castanhal. A mulher é suspeita de participação em assalto a uma loja de celular no município, no dia 3 de abril deste ano.

De acordo com o delegado Guilherme Araújo, que comandou a prisão, Carolayne tentou fugir se jogando do segundo andar do apartamento onde estava escondida, localizado no conjunto residencial Girassol, bairro do Jaderlândia.

“Ela estava na casa da sogra, com o companheiro e juntos pularam a janela do segundo andar no momento da nossa chegada. O companheiro conseguiu fugir, ela foi presa e não teve nenhum ferimento com a queda”, conta.

Segundo a PC, Carolayne e um homem identificado como Cristiano Trindade da Silva, que já está preso, levaram nove celulares avaliados em aproximadamente R$ 15 mil, de um loja localizada no centro de Castanhal.

“O assalto causou um grande prejuízo ao estabelecimento. O Cristiano Trindade da Silva já havia sido capturado em 2 de maio de 2024, quando também foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Ambos possuem antecedentes por envolvimento prévio com crimes de roubo e tráfico ilícito de entorpecentes”, explicou o delegado, Guilherme Araújo.

O assalto teve grande repercussão nas redes sociais. “Momentos antes da ação, a suspeita chegou a fazer uma postagem em rede social com a mesma roupa usada no crime onde ela dizia que já estava preparada para a força tarefa”, disse o delegado.

Durante a investigação, a PC já identificou quatro receptadores dos aparelhos roubados, localizados em Castanhal, Bonito e nos estados do Ceará e Rio de Janeiro. “As investigações continuam para capturar receptadores em outras comarcas”, disse Guilherme Araújo.

A Polícia Civil alerta a população sobre os riscos e as implicações legais da compra de celulares sem nota fiscal. “Essa prática alimenta a cadeia de crimes como furtos e roubos, prejudicando a sociedade como um todo”, alertou o delegado.

O caso

O crime foi registrado por uma câmera do circuito interno de vigilância da loja. Segundo a Polícia Civil, a atendente do local foi ameaçada com uma arma de fogo pela dupla, que fugiu em uma motocicleta. Ao todo, nove celulares, avaliados em cerca de R$ 15 mil, foram roubados.

Pela filmagem do caso, ocorrido por volta das 10h, é possível ouvir uma funcionária do local pedindo à dupla para não ser assaltada. “Bora, me dá teu celular”, diz a suspeita. “Não, não, por favor”, suplica a atendente antes de chorar. “Calma. Eu não vou roubar teu celular, já te falei”, tranquiliza a suspeita. A mulher envolvida no assalto, que usa um vestido e óculos escuro, questiona a vítima para saber se “tem dinheiro no caixa” da loja. A funcionária responde que "não". E, enquanto isso, o suspeito pega os aparelhos eletrônicos do estabelecimento e guarda em uma mochila. “A gente não vai te fazer nada”, comenta a suspeita para a trabalhadora.