Acusado de assaltar loja de celular em Belém é preso em Castanhal

Foi preso em Castanhal, região nordeste do estado, Andrey da Costa Dias, de 28 anos, acusado de assaltar um loja de celulares em Belém no mês de janeiro deste ano. A prisão foi realizada por policiais civis da 12ª Seccional de Castanhal e da Delegacia do Jaderlândia, com apoio investigativo da Delegacia Fluvial e do Núcleo de Apoio a Investigação (NAI) de Castanhal, por volta das 6h da manhã desta sexta-feira (05).

De acordo com delegado Felipe Silva o acusado estava morando em Castanhal com a mãe e a companheira em uma casa no conjunto Jardim das Flores, bairro do Jaderlândia, onde foi realizada a prisão. Andrey da Costa Dias, conhecido como “playboy”, estava sendo investigado desde que as imagens do assalto ocorrido no dia 26 de janeiro, em Belém, foram divulgadas.

VEJA MAIS

“Com base nas imagens do assalto passamos a o investigar e foi descoberto que ele já tinha um mandato de prisão por estar foragido do Sistema Penal desde março do ano passado. Ele responde pelo roubo da arma de um Policial Militar e por um assalto no município de Augusto Correa. Em posse de Andrey foram encontradas três munições calibre 38 e uma munição calibre 32, razão pela qual foi autuado em flagrante pelo crime tipificado no art. 12 da Lei 10826/03”, informou o delegado.

O acusado após os procedimentos cabíveis na delegacia do Centro de Castanhal irá ser conduzido para o Sistema Penal, na Região Metropolitana de Belém.

Sobre o assalto em Belém

O crime ocorreu no dia 26 de janeiro deste ano em uma loja de aparelhos celulares, no bairro da Campina, em Belém. Toda a ação do “casal chique” como foram identificados pelos funcionários, foi registrada pelas câmeras de segurança da loja.

A gravação mostra o momento em ​que os assaltantes chegam ao local bem vestidos e sem levantar nenhuma suspeita. Um dos clientes que estavam no local seria um policial. Ele teve sua arma roubada pelo casal.

Os equipamentos também captaram o áudio com as ordens dadas pelos suspeitos para as vítimas. “Abaixa a cabeça, p****. Não olha pra minha cara, c******. Abaixa a cabeça que eu tô a fim de te matar”, diz o assaltante, enquanto guardava a arma tomada do agente público.

O homem ordena que a comparsa dele recolha todos os celulares e leve as vítimas para a área do banheiro, longe do alcance das câmeras. “Acompanha eles. Não dá mole. Coloca no chão, coloca na mochila dele aqui”, ordena. A gravação dura quase dois minutos e, quando se encerra, não é possível saber o desfecho da situação.