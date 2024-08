mulher é presa por suspeita de aplicar golpe com falsa venda de casa em icoaraci

Uma mulher, que não teve o nome revelado, foi presa na quarta-feira (14/8), suspeita de aplicar um golpe com a falsa venda de uma casa, localizada no Distrito de Icoaraci, em Belém. As investigações do crime iniciaram em maio deste ano, após a vítima registrar um Boletim de Ocorrência informando que teria caído em uma fraude na aquisição de um imóvel em plataformas de compra e venda, totalizando prejuízo de R$ 10 mil.

VEJA MAIS

De acordo com as autoridades, a mulher falsificou o documento de identidade e fez o anúncio da venda da residência como se fosse dela. “Após exaustivas diligências, foram reunidos os elementos necessários de autoria e materialidade, resultando no mandado de prisão preventiva da investigada, e de busca e apreensão em sua residência, acerca das quais, foram cumpridas nesta data”, enfatizou o titular da unidade, delegado Pery Neto.

A suspeita foi presa pela prática de crimes de estelionato e uso de documento falso. Ela permanece à disposição da Justiça.