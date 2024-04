Mulher é presa em flagrante com 15 kg de skunk em Marabá

Uma mulher que transportava mais de 15 kg de skunk foi presa pela Polícia Civil do Pará, na quarta-feira (24/04), em Marabá, no sudeste do Pará. Uma denúncia feita ao Disque Denúncia foi responsável por levar às diligências investigativas para a identificação da suspeita até a captura dela.

Os policiais abordaram um ônibus, na rodoviária de Marabá, onde a mulher foi identificada e presa em flagrante pelas equipes policiais. Ao todo, foram apreendidos 15,5 kg de drogas do tipo maconha (skunk), armazenadas em 27 tabletes, escondidos no interior de sacos contendo cestas básicas que estariam sendo transportadas para a cidade de Campo Grande, estado do Mato Grosso do Sul.

A suspeita foi apresentada à 21ª Seccional do município, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. A prisão foi efetuada por agentes da Polícia Civil do Pará, por meio da Divisão Estadual de Narcóticos, da Superintendência Regional do Sudeste Paraense (10° Risp) e do Núcleo de Apoio à Investigação de Marabá (NAI).

Disque Denúncia aproxima a população da segurança pública

“Mais uma vez as equipes de investigação conseguiram interceptar uma ação criminosa, através de denúncias feitas ao Disque Denúncia, sendo ele um canal importantíssimo para nós da segurança pública, pois é um canal de proximidade com a população que nos possibilita alcançar ações e atos criminosos que, sem a ajuda da sociedade, talvez não conseguíssemos atingir. Por isso sempre divulgamos e esclarecemos que a população também é um dos braços fortes da segurança e com ajuda dela podemos coibir e inibir atos criminosos no nosso estado”, disse o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado.

Para o delegado e diretor do Disque Denúncia, Christian Rocha, o papel da população é de suma importância para que, a partir de denúncias feitas totalmente sigilosas, possam auxiliar nas investigações de casos e elucidação de crimes.

“Importante que todos utilizem os nossos canais de denúncia para que as forças de segurança possam chegar até os envolvidos ou suspeitos de atos criminosos que comprometam a paz e a ordem social. Destacamos também que todas as denúncias feitas para o nosso canal são anônimas e o sigilo das informações são garantidos para que se possa obter êxito nas diligências e investigações apuradas a partir delas”, disse o delegado.

Canais de denúncia

As denúncias registradas têm possibilitado a elucidação de crimes e a captura de criminosos. O Disque Denúncia disponibiliza diversos canais para aproximar o cidadão da segurança.

A população pode realizar a denúncia por meio do canal tradicional, ligando para o número 181, ou ainda pelo aplicativo de mensagem WhatsApp, acessando o Canal da Iara - Inteligência Artificial Rápida e Anônima, pelo número (91) 98115-9181, por onde podem ser enviados fotos, vídeos, áudios e localização em tempo real.

Outra forma de denúncia pode ser feita através do chatbot (caixa de diálogo com atendimento virtual), presente em diversos sites dos órgãos da segurança pública, e o formulário web, disponibilizado no site da Segup, totalizando quatro canais para a sociedade. As denúncias são feitas de forma anônima, garantindo total sigilo das informações e do denunciante.