PM apreende 8 kg de skunk em ônibus com destino a Marabá

A Polícia Militar apreendeu no município de Altamira, sudoeste paraense, mais de oito quilos de substância entorpecente. A droga foi flagrada sendo transportada em um ônibus intermunicipal que saiu de Santarém, na região oeste do Pará, com destino a Marabá, no sudeste do Estado.

Toda a ação foi realizada na segunda-feira (11) e teve início após a Agência de Inteligência Intermediária (AII) do Comando de Policiamento Regional VIII (CPR VIII) repassar informações sobre o possível transporte de entorpecentes. E então equipes da 4ª Companhia Independente de Missões Especiais (4ª CIME), em conjunto com policiais do 16º Batalhão de Polícia Militar (16º BPM) e da Polícia Civil realizaram a apreensão.

Para averiguar a informação, os agentes montaram uma barreira no quilômetro 4 da rodovia BR-230, a Transamazônica, próximo à cidade de Altamira, para identificar e abordar o ônibus. Foi realizada a abordagem ao veículo e, durante a busca, os policiais encontraram uma quantidade significativa de substância similar ao skunk, também conhecida como "supermaconha". Ao todo, o material apreendido somava 8,034 quilos.

Segundo o relato dos policiais envolvidos na ação, o material estava escondido em duas caixas, dentro do compartimento de cargas. O motorista do ônibus e os entorpecentes apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia coleta de depoimento e início das investigações. No momento da apreensão, nenhum passageiro foi identificado como responsável pelos volumes.