Mulher é presa com um quilo de droga em barco que ia para o Marajó

Uma mulher foi presa em flagrante dentro de uma embarcação que navegava na manhã desta sexta-feira (04) pelo rio Jaburu, zona rural do município marajoara de Breves. Ela carregava um quilo da droga conhecida como ‘oxi’ em sua bagagem.

A prisão foi realizada por equipes policiais integradas da Base Fluvial Integrada Antônio Lemos, no Arquipélago do Marajó, após receberem uma denúncia anônima sobre o entorpecente na embarcação, que havia saído de Belém com destino ao município de Anajás.

Diante das informações, uma guarnição da Base Fluvial, junto com a equipe do Batalhão de Ações com Cães (BAC), da Polícia Militar, se deslocou até a embarcação. Durante as buscas, os entorpecentes foram encontrados em posse da mulher, que foi presa em flagrante e conduzida à Base Antônio Lemos, para os devidos procedimentos.

Combate ao crime

Coronel José Vilhena, diretor do Grupamento Fluvial (GFlu), vinculado à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), informou que o Rio Jaburu é uma das rotas alternativas utilizadas pelo tráfico, e que a prisão reforça a presença do Estado no combate à criminalidade na região.

“Com a localização estratégica da base no Rio Tajapuru, na área ocidental do Arquipélago do Marajó, conseguimos monitorar e combater ativamente a prática criminosa na malha fluvial do Estado. Além dessa prisão, que foi resultado de uma informação prévia, as fiscalizações diárias no fluxo de embarcações da área têm um papel fundamental no trabalho de coibição feito pelas forças de segurança”, enfatizou o coronel.

Os procedimentos cabíveis foram realizados, e a mulher prossegue à disposição do Poder Judiciário. Os entorpecentes foram encaminhados para perícia e posterior incineração.