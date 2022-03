Mulher é presa ao forjar o próprio sequestro para extorquir R$ 40 mil da família

Nesta semana, a Polícia Civil do Ceará desvendou um caso de falso sequestro para extorquir parentes. Enquanto a família da suposta vítima recebia ligações e vídeos da mulher sendo ameaçada de morte, os investigadores, em poucas horas, descobriram que Ionara Moreira Osterno Agostinho era a mentora do crime e estava em um motel, na companhia de um casal que participava do crime de extorsão.

De acordo com uma reportagem do Diário do Nordeste, Ionara agiu na companhia de outros dois suspeitos, identificados como Daniel Osório Cunha Filho, 22, e Yohana Vieira Praxedes, 27. O objetivo era extorquir R$40 mil da própria família, para pagar dívidas feitas com agiotas.

VEJA MAIS

O flagrante ocorreu depois que o delegado que presidia a investigação do sequestro conversou com policiais militares e observou as contradições nos relatos. Pouco tempo depois a Polícia localizou o trio, que teria confessado o crime.

Em depoimento, Ionara teria dito que por ser usuária de cocaína há mais de uma década, costumava sempre ter problemas financeiros. Ela confessou ter premeditado o crime e que tinha vergonha de pedir dinheiro à família. Já os outros dois que participaram da extorção contaram que foram convencidos por ela a participar da ação, em troca que todos ganhassem parte da quantia exigida.

Os suspeitos passaram por audiência de custódia e tiveram a prisão convertida em preventiva.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)