Mulher é morta com um tiro em São Félix do Xingu; marido é procurado como principal suspeito

Uma mulher identificada como Sônia Lima de Sousa foi morta com um tiro na manhã de terça-feira (7), na zona rural do município de São Félix do Xingu, no sul do Pará. O crime ocorreu em uma área de difícil acesso às margens do rio Iriri, a cerca de 200 km do distrito da Taboca. Segundo as informações policiais, o caso é investigado como feminicídio. O principal suspeito é o marido da vítima, que não foi mais visto desde o ocorrido e é considerado foragido.

De acordo com as primeiras informações, o corpo da vítima foi encontrado por moradores da região que teriam escutado o disparo da arma de fogo. As pessoas levaram o corpo até a Vila Canopus. Para isso, utilizaram uma canoa e, em seguida, uma caminhonete devido à dificuldade de acesso à região.

Equipes da Polícia Civil e do 36º Batalhão da Polícia Militar foram acionadas e iniciaram diligências investigativas ainda na terça-feira, logo após a chegada do corpo à vila. Apesar das buscas, até o momento não há informações sobre o paradeiro do principal suspeito.

As investigações seguem em andamento para esclarecer as circunstâncias do crime e a motivação para a morte de Sônia. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.