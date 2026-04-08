Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Mulher é morta com um tiro em São Félix do Xingu; marido é procurado como principal suspeito

O crime ocorreu na manhã de terça-feira (7)

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa de cápsulas deflagradas no chão de uma rua. (Thiago Gomes / O Liberal / Imagem ilustrativa)

Uma mulher identificada como Sônia Lima de Sousa foi morta com um tiro na manhã de terça-feira (7), na zona rural do município de São Félix do Xingu, no sul do Pará. O crime ocorreu em uma área de difícil acesso às margens do rio Iriri, a cerca de 200 km do distrito da Taboca. Segundo as informações policiais, o caso é investigado como feminicídio. O principal suspeito é o marido da vítima, que não foi mais visto desde o ocorrido e é considerado foragido.

De acordo com as primeiras informações, o corpo da vítima foi encontrado por moradores da região que teriam escutado o disparo da arma de fogo. As pessoas levaram o corpo até a Vila Canopus. Para isso, utilizaram uma canoa e, em seguida, uma caminhonete devido à dificuldade de acesso à região.

Equipes da Polícia Civil e do 36º Batalhão da Polícia Militar foram acionadas e iniciaram diligências investigativas ainda na terça-feira, logo após a chegada do corpo à vila. Apesar das buscas, até o momento não há informações sobre o paradeiro do principal suspeito.

As investigações seguem em andamento para esclarecer as circunstâncias do crime e a motivação para a morte de Sônia. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

crime de feminicídio

Mulher é morta a tiros
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

APREENSÃO

Carga com 122 tabletes de maconha, somando 106 kg, é apreendida em Altamira

A droga estava escondida em um fundo falso na lataria de um veículo

08.04.26 11h29

FEMINICÍDIO

Mulher é morta com um tiro em São Félix do Xingu; marido é procurado como principal suspeito

O crime ocorreu na manhã de terça-feira (7)

08.04.26 10h40

INVESTIGAÇÃO

Homem é morto a tiros em frente à própria casa em Goianésia do Pará

O crime ocorreu na tarde de terça-feira (7)

08.04.26 10h24

ACIDENTE

Idosa morre em colisão entre quadriciclo e caminhonete em Pacajá

O acidente foi registrado na tarde de terça-feira (7), na BR-230

08.04.26 9h52

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

DESAPARECIDOS

A dor infinita das famílias de pessoas desaparecidas no Pará

Aproximadamente mil pessoas desaparecem por ano no Estado do Pará, segundo dados da Segup

08.04.26 8h00

ACIDENTE

Idosa morre em colisão entre quadriciclo e caminhonete em Pacajá

O acidente foi registrado na tarde de terça-feira (7), na BR-230

08.04.26 9h52

INVESTIGAÇÃO

Homem é morto a tiros em frente à própria casa em Goianésia do Pará

O crime ocorreu na tarde de terça-feira (7)

08.04.26 10h24

Santa Cruz do Arari

Suspeito de manter adolescente em cárcere morre após confronto com a polícia no Marajó

A adolescente foi levada à delegacia e passou por escuta especializada

07.04.26 21h18

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda