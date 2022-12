Mulher é morta a tiros no bairro da Cremação, em Belém

O feriado de Natal registrou um homicídio em Belém. Na noite de domingo (25), uma mulher de 29 anos foi morta a tiros nas proximidades do cruzamento da travessa Três de Maio com a rua Silva Castro, no bairro da Cremação, na capital.

O crime ocorreu por volta de 22h. Segundo informações do Centro Integrado de Operações (Ciop), dois homens abordaram a vítima e efetuaram os disparos. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Polícia Civil.

