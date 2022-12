Colisão entre motocicletas deixa 3 pessoas mortas no dia de Natal em Mosqueiro

Três pessoas morreram no último domingo (25), dia de Natal, no distrito de Mosqueiro, em Belém, após a colisão de duas motocicletas nas proximidades da praia do Murubira. De acordo com a Polícia Civil, que instaurou inquérito para apurar o caso, as vítimas eram dois adultos, de 21 e 57 anos, e um (a) adolescente de 12 anos.

O acidente ocorreu por volta de 11h45. De acordo com o Ciop, cada moto levava duas pessoas. Um dos condutores teria tentado fazer uma ultrapassagem, o que pode ter causado a colisão. Os quatro ocupantes das motos foram socorridos e levados pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) ainda com vida para o Hospital Geral de Mosqueiro.

Em nota, a Polícia Militar confirmou que equipes do 25° Batalhão PM foram chamadas para atender uma ocorrência de acidente envolvendo duas motocicletas, na avenida Beira Mar, esquina com alameda Praiana, no distrito de Mosqueiro.

Manobra de ultrapassagem

O acidente teria sido provocado por uma manobra de ultrapassagem feita pelo condutor de uma das motocicletas. As vítimas foram encaminhas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) para o Hospital Geral de Mosqueiro.

Duas pessoas não resistiram e as outras duas foram transferidas para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua. Até o o início da noite do último domingo (25), a Polícia Civil ainda não havia confirmado a terceira morte, o que só ocorreu na manhã desta segunda-feira (26).

Segundo nota encaminhada pela Polícia Civil, o caso foi registrado na Seccional de Mosqueiro. O comunicado confirma que dois adultos, de 21 e 57 anos, e um (a) adolescente de 12 anos morreram o acidente e que um inquérito foi instaurado para apurar as responsabilidades pelo ocorrido.