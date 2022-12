Acidente de moto deixa vítima em Outeiro, distrito de Belém

Um homem morreu em um acidente de moto, no final da noite desta segunda-feira (14), no distrito de Outeiro, em Belém. Segundo informações preliminares do Centro Integrado de Operações (Ciop), a vítima seria o condutor da motocicleta, que estava em alta velocidade no momento do acidente e colidiu contra um poste de iluminação, localizado na avenida Jader Barbalho, nas proximidades no Condomínio Residencial Alphaville, no bairro do Itaiteua.

Uma outra pessoa, que estava na garupa da moto, foi socorrida com vida pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e encaminhada para um hospital. Não há informações sobre o estado de saúde do sobrevivente.

Agentes da Polícia Científica do Pará (PCP) estiveram presente no local, durante a madrugada, para realizar a remoção do corpo. Equipes do 26º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram enviadas, após o acionamento do Ciop, vinculado à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), pelo 190. A chamada ocorreu por volta de 23h30.