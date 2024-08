mulher é morta a tiros em marabá

Karen Luana Pinheiro Lira, de 30 anos, foi assassinada com três tiros na noite de sexta-feira (23/8), na Folha 32, em Marabá, sudeste do Pará. O crime aconteceu por volta das 19h, perto de uma agência bancária. Segundo a polícia, o autor dos disparos, ainda não identificado, atingiu a vítima no ombro, queixo e crânio, e depois fugiu em uma motocicleta vermelha. A motivação do crime ainda é desconhecida.

O 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM), assim que recebeu a informação do homicídio, por volta das 19h, se dirigiu rapidamente ao local. Os militares assim que chegaram na cena do crime encontraram a vítima, que vestia uma camisa vermelha e um short de jeans, morta no canteiro central da via.

De acordo com o portal Correio de Carajás, investigações preliminares da Delegacia de Homicídios de Marabá indicam que Karen Luana já tinha antecedentes criminais e foi indiciada por tráfico de drogas em 2019. Segundo relatos de familiares à imprensa da região, Luana possivelmente ainda estava envolvida na comercialização de entorpecentes. As autoridades se a suposta ligação da vítima com o tráfico pode ter ou não conexão com a morte dela.

Em posse das características da moto que o atirador estava, a polícia conseguiu identificar o veículo e persegui-lo. No entanto, o homem conseguiu fugir. O 4º BPM continua nas buscas por ele. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.