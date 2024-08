homem é assassinado a tiros dentro de casa em curuçá

Paulo Renan Garcia Costa, de idade não informada, foi assassinado a tiros dentro de casa na noite de quinta-feira (22/8), na Vila do Abade, que fica em Curuçá, no nordeste do Pará. A companheira da vítima relatou à polícia que dois homens chamaram por Renan, entraram no imóvel e atiraram três vezes contra ele. A motivação do crime é desconhecida, mas a Polícia Civil investiga as circunstâncias do assassinato e identidade dos suspeitos que, até o momento, permanece um mistério.

Por volta das 21h, uma guarnição do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) recebeu a informação de que tinha ocorrido um homicídio na rua Júlio Costa, no bairro Novo. Com isso, a PM se deslocou ao local e, ao chegar lá, confirmou o crime.

VEJA MAIS

Para os militares, a esposa do homem morto disse que a dupla de suspeitos chegou a pé no imóvel antes de procurar por Paulo. E, após atirarem contra a vítima, os envolvidos fugiram, porém, não se sabe se eles tiveram ajuda de algum veículo na escapada. Paulo Renan morreu ainda dentro de casa.

A PM isolou a cena do crime e acionou a PC. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno. Até esta sexta (23/8), nenhum dos dois suspeitos tinha sido preso.