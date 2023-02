Mulher é encontrada morta e enterrada debaixo de sua própria casa em SC

Uma jovem de 22 anos foi encontrada morta e enterrada sob sua própria casa em Santa Catarina nesta terça-feira (7). De acordo com o pronunciamento da Polícia Civil nesta quarta-feira (8), o caso é suspeito de feminicídio e o companheiro da vítima foi preso imediatamente.

Jéssica Rayara, natural de Pernambuco, tinha 30 anos e morava com seu companheiro e os dois filhos na cidade de Ituporanga, no Vale do Itajaí.

A busca pela jovem começou após vizinhos terem acionado a polícia ao verem as crianças sozinhas. Operada pela Polícia Civil, a investigação terminou após 30 horas, quando o corpo da vítima foi encontrado.

Segundo o investigador, o homem foi encontrado pelos policiais próximo à casa da família. O indivíduo foi preso na noite de terça-feira (7) e foi encaminhado imediatamente ao presídio da cidade. As suspeitas são de que o casal vivia um relacionamento conturbado.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)