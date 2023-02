Sargento da PM mata esposa a tiros após discussão em bar e se mata em seguida em Tucuruí

Marcela Leite de Brito, de 30 anos, foi assassinada a tiros, na madrugada desta quarta-feira (8), pelo próprio marido em Tucuruí, cidade no sudeste do Pará. O suspeito foi identificado como Marcelo Silva de Pádua, e era 3º Sargento da Polícia Militar, lotado na 23ª Companha Independente da corporação. O crime aconteceu enquanto os dois estavam juntos em um bar com outros amigos. Marcelo se matou após matar a esposa. Com informações do Confirma Notícia.

VEJA MAIS

De acordo com testemunhas, o casal consumiu bebidas alcoólicas quando começou uma discussão no estabelecimento. Marcela queria ir embora e chegou a pedir a chave do veículo, um Fiat Siena preto, de placa NKP-2382. Porém, o militar não queria deixar o bar. Foi então, que supostamente a mulher não gostou da decisão do companheiro e teria pegado um pedaço de madeira e um tijolo para danificar o carro.

Assim que Marcelo viu o automóvel quebrado teria afirmado que iria matá-la. Nesse momento, ele foi em direção ao estacionamento do local e efetuou, ao menos, três tiros com a pistola da PM contra a esposa.

Marcela morreu na hora. O PM atirou contra a própria cabeça e chegou a ser socorrido ao Hospital Regional de Tucuruí. Entretanto, a polícia confirmou, às 16h47 desta quarta-feira (8), que ele morreu na unidade de saúde.

Nas redes sociais, a mulher compartilhou um vídeo onde aparece feliz no bar onde o crime ocorreu. A publicação foi feita às 21h07 de terça-feira (7), horas antes de ser morta.

A Polícia Civil do Pará informou, por meio de nota encaminhada à redação integrada de O Liberal, que o caso foi registrado na Seccional Urbana de Tucuruí. “Marcela Leite de Brito foi alvejada por disparos de arma de fogo e não resistiu aos ferimentos. Em seguida, o autor do crime, Marcelo Silva de Pádua, realizou disparos contra si, chegou a ser socorrido mas não resistiu aos ferimentos.”, detalhou o comunicado.