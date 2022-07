PM mata sete pessoas da própria família e depois se suicida no Paraná

Um policial militar matou pelo menos sete pessoas, sendo seis própria família, e depois se matou, na madrugada desta sexta-feira (15). O caso ocorreu em duas cidades paranaenses, Toledo e Céu Azul, que ficam na região oeste do Estado, e foi confirmado pela Polícia Civil e pela Polícia Militar, que enviou nota lamentando o ocorrido. As informações são do G1 Oeste e Sudeste do Paraná.

Na nota, a PM informou que o policial prestava serviços no 19º Batalhão em Toledo, atuando como motorista do Coordenador do Policiamento da Unidade, e não tinha histórico de problemas psicológicos.

As vítimas seriam três filhos do agente, a esposa, a mãe dele, um irmão e uma outra pessoa que estava na rua.

VEJA MAIS

Ainda de acordo com a PM, está sendo disponibilizado atendimento psicológico aos policiais da região.

Veja a nota da PM do Paraná

"A Polícia Militar está consternada e lamenta profundamente o ocorrido nas cidades de Toledo-PR e Céu Azul-PR.

O policial militar que prestava serviços no 19º Batalhão em Toledo não tinha histórico de problemas psicológicos e atuava como motorista do Coordenador do Policiamento da Unidade.

Desde dezembro de 2020 a região conta com o apoio do programa PRUMOS, que disponibiliza atendimento psicológico aos militares, com profissionais contratados para atuar nas Organizações Policiais Militares".