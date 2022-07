Turista tem mal súbito e morre em parque aquático enquanto jogava futebol de sabão

Um turista de 44 anos, morador de Uberlândia (MG), morreu durante passeio a um parque aquático localizado em Caldas Novas (GO), na tarde de domingo (10). De acordo com depoimentos de parentes que estavam no local, o homem, que passava as férias na cidade, se sentiu mal e morreu de repente, enquanto se divertia com a família em um dos brinquedos do parque.

VEJA MAIS

Testemunhas contaram à polícia que o homem brincava de futebol de sabão quando, de repente, se sentou em uma das partes do brinquedo em que estava e desmaiou. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado para tentar socorrê-lo, mas o turista teve uma parada cardíaca e morreu no parque.

Após avaliação e sem indício de crime, a polícia informou que o corpo foi recolhido pela equipe do Serviço de Verificação de Óbito (SVO) e não precisou ser levado para o Instituto Médico Legal (IML).

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)