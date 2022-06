Mulher envenena e furta casa de amiga, que sofre mal súbito na delegacia; entenda

Uma mulher de 33 anos, que não teve a identidade revelada, foi envenenada pela própria amiga. Como se não bastasse o ocorrido, ela também teve a casa furtada pela acusada no momento em que seguiu até um hospital para procurar ajuda. A polícia foi chamada ao local para separar a briga entre as mulheres e, ao levá-las à delegacia, a vítima voltou a passar mal e teve um mal súbito, precisando ser reanimada pelos agentes. O caso aconteceu na última quinta-feira (16), em Campo Grande.

Segundo depoimento, por volta das 15h30 da quinta, a polícia foi chamada para controlar uma briga entre vizinhas. Ao chegar ao local, a vítima relatou que, mais cedo, havia comido um bolinho envenenado levado pela amiga. Depois de consumir, começou a passar mal e foi levada pelo Samu para uma unidade de saúde. A vítima sofreu parada cardiorrespiratória e foi reanimada. Depois, teve de ser submetida a uma lavagem gástrica e foi informada que havia sido intoxicada por veneno.

A vítima também declarou que, quando saiu do hospital, foi ameaçada pela vizinha, que quebrou vários móveis da casa. Além de tudo isso, a acusada roubou do imóvel duas televisões, botijão de gás, aparelho de DVD, e outros pertences. As duas seguiram até a delegacia. Diante das autoridades policiais, a acusada negou o crime e disse que apenas guardou os pertences em casa para que ninguém roubasse.

Quando a vítima foi prestar esclarecimentos para os policiais, acabou passando mal novamente e precisou ser reanimada com massagem cardíaca e socorrida pelo Corpo de Bombeiros até o hospital. Não há informações sobre o estado de saúde dela. O caso segue sob investigação.

