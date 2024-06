Mulher é encontrada morta com golpes de faca após suposto latrocínio em Capanema

Uma mulher identificada como Andrea Pereira da Costa foi encontrada morta na casa onde morava, no bairro Guará Suco, no município de Capanema, nordeste do Pará. O caso ocorreu na terça-feira (4/06) após a mãe da vítima ir até o endereço e a encontrar caída no quarto, com marcas de facadas pelo corpo. A Polícia suspeita de latrocínio.

Segundo as informações iniciais, a casa da vítima estava completamente bagunçada, com sinais de que buscas foram feitas no local. Além disso, parte do telhado da garagem da casa foi retirado, supostamente por onde o assassino pode ter entrado. A mãe da vítima relatou que o aparelho celular de Andrea e a moto tinham sumido. As características reforçaram a linha de investigação policial sobre o latrocínio.

Pessoas que conheciam a vítima relataram que Andrea morava sozinha e trabalhava em um supermercado. Ela tinha pouco contato com vizinhos e poucas informações foram repassadas para a Polícia Civil.

Em nota, a Polícia Civil informou que equipes da delegacia de Capanema trabalham para identificar e localizar os envolvidos no homicídio. Perícias foram solicitadas para auxiliar as investigações.