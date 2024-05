Corpo de homem com marcas de ‘facadas’ é encontrado no Rio Tocantins, em Marabá

Pescadores encontraram o corpo de um homem boiando no Rio Tocantins, próximo à Orla da Marabá Pioneira, em Marabá, sudeste paraense, na tarde desta sexta-feira (24/05). A vítima, identificada como Leandro Silva e Silva, teria lesões na região da costa semelhantes a golpes de arma branca.

A Polícia Militar foi acionada para o local e realizou o acionamento da Delegacia de Homicídio de Marabá. O Corpo de Bombeiros participou da ação e foi o responsável por retirar o cadáver do Rio. O corpo foi levado para uma rampa nas proximidades, onde a Polícia Científica fez os primeiros levantamentos e, logo em seguida, ocorreu a remoção. A Polícia Civil também foi ao local para iniciar as investigações sobre o caso e tentar coletar mais detalhes que pudessem esclarecer a identidade do homem. Mais exames cadavéricos seriam feitos no intuito de esclarecer se a morte foi em decorrência das lesões por arma branca.

VEJA MAIS

Conforme os policiais que estiveram na orla da Nova Marabá no momento da ação, o homem encontrado seria moreno, cabelos pretos e lisos e ainda teria uma tatuagem em um dos braços. Ainda não há mais informações sobre a autoria do caso ou o que teria motivado a morte.

Em nota, a Polícia Civil informou que apura as circunstâncias da morte de Leandro. "O caso está sendo investigado sob sigilo pela Delegacia de Homicídios de Marabá", acrescentou.

Denuncie

Quaisquer informações que ajudem na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.