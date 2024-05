​Sucuri é encontrada morta nas margens do rio Peixe Boi, no nordeste paraense

Moradores da vila São Pedro, no limite entre os municípios de Peixe-Boi e Nova Timboteua, no nordeste do Pará, encontraram uma sucuri morta nas margens do rio Peixe Boi. Não há confirmação sobre quando exatamente o fato ocorreu. Vídeos que mostram o caso começaram a circular nas redes sociais neste domingo (19/05).

Segundo relatos dos moradores, a sucuri foi encontrada com a barriga inchada, e a suspeita é de que ela poderia ter engolido outro animal antes de morrer. As imagens compartilhadas nas ​redes sociais mostram a cobra bastante ferida, com vários cortes e sangrando,​ o que aponta para uma morte violenta, possivelmente provocada por objeto cortante. No entanto, até o momento, não há detalhes sobre quem matou a sucuri ou como exatamente ela foi morta.

A reportagem do Grupo Liberal entrou em contato com as polícias Civil e Militar, bem como com o Corpo de Bombeiros, em busca de maiores detalhes sobre a ocorrência, e aguarda retorno.