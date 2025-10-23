Capa Jornal Amazônia
Polícia

Mulher é encontrada morta às margens da BR-163 em Novo Progresso

A Polícia Militar isolou a área até a chegada da Polícia Civil e da funerária, responsável pela remoção do corpo

O Liberal
fonte

Mulher é encontrada morta às margens da BR-163 em Novo Progresso. (Reprodução/ site/ Giro Portal)

Uma mulher identificada como Karollyne Souza foi encontrada morta na tarde desta quinta-feira (23), às margens da BR-163, na saída de Novo Progresso em direção a Moraes Almeida, no sudoeste paraense.

De acordo com informações preliminares repassadas à polícia por testemunhas e divulgadas pelo site Giro Portal, a vítima retornava do trabalho em uma motocicleta quando foi surpreendida e atingida por disparos de arma de fogo. Karollyne trabalhava em um posto de combustíveis da cidade.

Os tiros acertaram a cabeça, o ombro e a lateral do peito da mulher, que morreu ainda no local. Câmeras de segurança da região e depoimentos de testemunhas devem auxiliar nas investigações.

A Polícia Militar isolou a área até a chegada da Polícia Civil e da funerária, responsável pela remoção do corpo. O autor dos disparos fugiu, e, até o momento, a motivação do crime permanece desconhecida.

A polícia não forneceu maiores detalhes sobre o caso, e também é desconhecido se a vítima vinha sofrendo algum tipo de ameaça.

A Polícia Civil segue investigando o crime, e informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas anonimamente ao Disque-Denúncia (181).

