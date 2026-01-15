Mulher é assaltada enquanto espera passar a chuva em Ananindeua

Câmeras de segurança flagraram o momento em que uma mulher foi assaltada à mão armada na porta de um estabelecimento comercial na avenida Cláudio Sanders, em Ananindeua, na região metropolitana de Belém. O crime ocorreu na tarde da última terça-feira (13), e as imagens passaram a circular nesta quinta-feira (15). Até o momento, ninguém foi preso.

Nas gravações, a vítima aparece aparentemente aguardando a chuva passar, com o celular nas mãos, quando um homem sozinho em uma motocicleta se aproxima. O suspeito desce do veículo e permanece por alguns segundos próximo à mulher. Em seguida, ele puxa um revólver da cintura, rende a vítima e toma o aparelho.​

Logo após a ação, o homem foge em rumo desconhecido. Dois homens que estavam dentro do estabelecimento comercial ainda tentaram ajudar, mas não conseguiram impedir o assalto.

Em nota, a Polícia Civil do Estado do Pará informou que o caso foi registrado na Seccional da Cidade Nova e será investigado pela Seccional do Paar, responsável pela área da ocorrência. Segundo a corporação, testemunhas serão ouvidas e imagens de câmeras de segurança analisadas para auxiliar nas investigações e na identificação do suspeito.