Acidente deixa motociclista ferido e gera congestionamento na Júlio César, em Belém

Um grande engarrafamento foi registrado na Avenida Júlio César, no bairro Val-de-Cans, após um acidente registrado no elevado Daniel Berg, nesta quinta-feira (15). Segundo as informações apuradas, um motociclista ficou ferido e precisou ser socorrido. Não há mais detalhes sobre quais foram as circunstâncias do acidente.

A situação ocorreu por volta das 9h. De acordo com testemunhas, agentes da Polícia Militar realizaram o isolamento de uma das faixas para que a vítima fosse atendida por socorristas do Corpo de Bombeiros. Motoristas relatam que ficaram parados por cerca de 30 minutos no local.