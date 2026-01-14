Paraense sai para vender celular e acaba morto a tiros no Rio Grande do Sul

Um homem identificado como Diogo Rodrigues Mendonça, de 24 anos, foi morto a tiros na madrugada da última segunda-feira (12), no bairro Vila Nova II, em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul.

De acordo com informações da Brigada Militar, o corpo da vítima foi encontrado caído em via pública, apresentando ao menos três perfurações provocadas por disparos de arma de fogo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas os socorristas apenas constataram o óbito.

A área foi isolada para o trabalho da perícia, que realizou os procedimentos técnicos e a remoção do corpo. No local, foram coletados vestígios e elementos que devem auxiliar a Polícia Civil na investigação do crime.

Diogo era natural de Belém, no Pará. Ainda não há informações oficiais sobre o que ele fazia na cidade gaúcha. Familiares relataram que o jovem teria ido ao endereço onde o corpo foi encontrado para vender um aparelho celular, mas ao chegar ao ponto combinado teria sido vítima de um assalto. Os suspeitos fugiram e, até o momento, não foram localizados.

O corpo de Diogo encontra-se em Caxias do Sul, e a família iniciou uma vaquinha virtual para custear o traslado até o Pará. O valor do transporte foi orçado em mais de R$ 20 mil. As doações podem ser feitas via Pix, pela chave 021.530.402-05.

A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar os autores e esclarecer as circunstâncias do homicídio.