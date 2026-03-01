Homem é preso por tráfico de drogas em Santarém

Josafá Imbiriba Carvalho, 19 anos, foi preso pela Polícia Militar na noite de sábado (28/2) suspeito de tráfico de drogas em Santarém, no oeste do Pará. A prisão ocorreu por volta das 22h20 na rua Aracaranga, no bairro Salvação.

Conforme o portal O Impacto, os agentes foram acionados para verificar uma denúncia de comércio de entorpecentes na região. Ao se aproximarem do local, observaram um homem com tornozeleira eletrônica.

Para O Impacto, a PM informou que Josafá, ao avistar a viatura, jogou uma sacola pequena de cor branca e correu em direção a uma residência. Com isso, os agentes perseguiram o suspeito, que foi alcançado no quintal do imóvel dele.

Na abordagem, a Polícia Militar encontrou com o suspeito uma porção de pasta base de cocaína. E, na varredura no fundo do quintal, os militares acharam 16 invólucros de maconha, duas porções de pasta base de cocaína, uma porção de maconha, dois cordões e uma pulseira supostamente de ouro, um celular e R$ 17 em espécie.

Após a coleta de todas as informações, foi dada voz de prisão ao indivíduo e ele foi conduzido até a 16ª Seccional de Polícia Civil. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o ocorrido e aguarda retorno.