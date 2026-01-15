Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Jovem de 18 anos suspeito de homicídio é morto a tiros após retornar para Uruará

Um adolescente fica ferido no tiroteio que pode ter sido motivado por vingança

O Liberal
fonte

Polícia Militar apreendeu drogas e armas em casa, mas suspeitos de homicídio conseguiram escapar. (Divulgação PM)

Um jovem de apenas 18 anos, identificado como Kauâ Machado Nascimento, foi morto a tiros na manhã desta quinta-feira (15), no município de Uruará, na região Sudoeste do Pará. O crime ocorreu por volta das 7h50, na avenida Pará, nas proximidades da Praça do Cacau, ao lado do palco de eventos da cidade.

Segundo informações repassadas pela polícia, Kauâ havia retornado a Uruará há cerca de 15 dias, após ter deixado o município. Ele era apontado como suspeito de envolvimento em um homicídio ocorrido no ano passado, supostamente motivado por disputa por pontos de tráfico de drogas.

Durante o ataque, um adolescente de 16 anos, que estava com a vítima no momento do crime, também foi atingido por um disparo no tórax. O jovem foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Uruará. De acordo com a equipe médica, ele não corre risco de morte.

Moradores relataram ter ouvido cerca de seis disparos. Kauâ foi atingido por cinco tiros, aparentemente de arma calibre 9 milímetros, sendo três na face e dois no tórax, e morreu ainda no local. O adolescente sobrevivente contou à polícia que os autores do crime eram dois homens, que chegaram em uma motocicleta preta, usando capacetes e roupas escuras.

A Polícia Militar e a Polícia Civil estiveram na cena do crime para os procedimentos de praxe. Ainda pela manhã, equipes do 49º Batalhão de Polícia Militar de Uruará, sob o comando do tenente-coronel Brito Júnior, realizaram diligências em busca dos suspeitos. Durante as ações, os policiais chegaram a cercar uma residência, mas os criminosos conseguiram fugir, deixando para trás drogas e material de pesagem.

De acordo com a polícia, este já seria o terceiro homicídio registrado no município após o assassinato do qual Kauâ é apontado como participante. O jovem também era sobrinho de Fábio Machado da Silva, conhecido como “Bina”, que sofreu uma tentativa de homicídio em outubro do ano passado. Além disso, Kauâ era citado como suspeito de envolvimento em um assassinato ocorrido em agosto de 2025, crime que chegou a ser filmado.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como homicídio doloso pela Delegacia de Uruará, que investiga as circunstâncias do crime. “Um homem de 18 anos morreu no local e uma segunda vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações e identificação dos envolvidos”, informou a corporação.

