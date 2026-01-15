Assalto a loja de roupas termina com funcionária arrastada durante fuga, em Belém

Uma loja de roupas localizada no bairro do Maracangalha, em Belém, foi alvo de um assalto na tarde desta quinta-feira (15). A ação criminosa foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento.

As imagens mostram dois suspeitos dentro da loja. Eles obrigam a funcionária a permanecer em um dos provadores enquanto recolhem uma grande quantidade de mercadorias, inclusive peças que ainda estavam embaladas em caixas. Em determinado momento, um dos homens se aproxima do caixa e questiona a vítima, que já estava dentro do provador, sobre a existência e o funcionamento das câmeras de segurança. “Fala a verdade”, diz o suspeito, antes de alertar o comparsa: “Bora, mano. É rápido que a câmera pega”.

Durante o crime, os suspeitos circulam pelo local e perguntam se as roupas são de marca. As gravações também indicam que a dupla contou com o apoio de um veículo vermelho, modelo Celta. Um dos homens chega a ir até o carro para buscar uma sacola e acondicionar os produtos roubados.

A gravação termina sem mostrar t​oda a dinâmica da fuga. Em outro vídeo, é possível ver que a funcionária foi levada para fora do estabelecimento, o que provocou desespero entre os moradores da área, que começaram a gritar até que a vítima fosse deixada para trás pelo assaltante.

Em nota, a Polícia Civil do Pará informou que foi registrado um boletim de ocorrência por roubo majorado na Seccional da Sacramenta, responsável pela investigação. Ainda segundo a polícia, durante a fuga, os envolvidos teriam trocado de veículo após furtarem uma motocicleta.

A funcionária foi resgatada, e o veículo utilizado inicialmente na fuga foi apresentado na unidade policial pela Polícia Militar do Pará. As equipes seguem em diligências para identificar e localizar os suspeitos.