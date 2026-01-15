Capa Jornal Amazônia
Polícia

Assalto a loja de roupas termina com funcionária arrastada durante fuga, em Belém

Durante a ação criminosa, os suspeitos ainda questionaram se as mercadorias eram de marca

O Liberal
fonte

Assalto a loja de roupas termina com funcionária arrastada durante fuga, em Belém. (Reprodução/ redes sociais)

Uma loja de roupas localizada no bairro do Maracangalha, em Belém, foi alvo de um assalto na tarde desta quinta-feira (15). A ação criminosa foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento.

As imagens mostram dois suspeitos dentro da loja. Eles obrigam a funcionária a permanecer em um dos provadores enquanto recolhem uma grande quantidade de mercadorias, inclusive peças que ainda estavam embaladas em caixas. Em determinado momento, um dos homens se aproxima do caixa e questiona a vítima, que já estava dentro do provador, sobre a existência e o funcionamento das câmeras de segurança. “Fala a verdade”, diz o suspeito, antes de alertar o comparsa: “Bora, mano. É rápido que a câmera pega”.

Durante o crime, os suspeitos circulam pelo local e perguntam se as roupas são de marca. As gravações também indicam que a dupla contou com o apoio de um veículo vermelho, modelo Celta. Um dos homens chega a ir até o carro para buscar uma sacola e acondicionar os produtos roubados.

A gravação termina sem mostrar t​oda a dinâmica da fuga. Em outro vídeo, é possível ver que a funcionária foi levada para fora do estabelecimento, o que provocou desespero entre os moradores da área, que começaram a gritar até que a vítima fosse deixada para trás pelo assaltante.

Em nota, a Polícia Civil do Pará informou que foi registrado um boletim de ocorrência por roubo majorado na Seccional da Sacramenta, responsável pela investigação. Ainda segundo a polícia, durante a fuga, os envolvidos teriam trocado de veículo após furtarem uma motocicleta.

A funcionária foi resgatada, e o veículo utilizado inicialmente na fuga foi apresentado na unidade policial pela Polícia Militar do Pará. As equipes seguem em diligências para identificar e localizar os suspeitos.

Assalto a loja de roupas termina com funcionária arrastada durante fuga, em Belém
