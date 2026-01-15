Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Motociclista e passageiro morrem em acidente com caminhão em Santarém

O caso ocorreu na tarde de quarta-feira (14), no bairro Diamantino

O Liberal
fonte

Motociclista e passageiro morrem em acidente com caminhão em Santarém. (Foto: SOS Santarém)

Um motociclista de aplicativo e um passageiro morreram em um grave acidente de trânsito em Santarém, no oeste do Pará. O caso ocorreu no final da tarde de quarta-feira (14), quando a motocicleta em que estavam foi atingida por um caminhão no cruzamento das avenidas Turiano Meira e Sol Nascente, no bairro Diamantino. As vítimas foram identificadas como Tony Jardel e Lucas José.

Segundo as informações iniciais de moradores, a motocicleta seguia pela Turiano Meira e, ao tentar convergir à direita para acessar a Sol Nascente, acabou atingida pelo caminhão que trafegava na mesma direção. Depois do impacto, os dois ocupantes da moto foram lançados entre as rodas do veículo de grande porte.

Tanto a motocicleta quanto os corpos dos dois homens foram arrastados por alguns metros ao longo da avenida Sol Nascente. O condutor da moto teve a cabeça esmagada e o passageiro sofreu fratura exposta em uma das pernas, além de ferimentos graves na região da cabeça. O motorista do caminhão permaneceu no local e afirmou à polícia que não percebeu a aproximação da motocicleta.

De acordo com agentes da PM, tratou-se de um acidente de trânsito de grande gravidade ocorrido embaixo de um semáforo. O militar explicou que as informações preliminares indicavam que ambos os veículos seguiam no mesmo sentido e que a moto teria entrado em um ponto cego do caminhoneiro. Conforme relatou o oficial, o motorista do caminhão declarou não ter visto a motocicleta, prestou esclarecimentos no local e foi conduzido à delegacia para registrar a ocorrência.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram chamadas por motoristas. Porém, quando chegaram ao cruzamento, somente constataram o óbito dos dois homens. Um dos paramédicos afirmou que a equipe estava posicionada em um ponto próximo e tentou chegar rapidamente, porém se deparou com um cenário difícil, envolvendo dois trabalhadores que haviam sofrido um acidente fatal. Segundo o médico, não havia mais possibilidade de atendimento quando o socorro chegou.

