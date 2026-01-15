Suspeito de atirar contra policiais é preso em Ponta de Pedras, no Marajó

Um homem suspeito de integrar uma facção criminosa foi preso em Ponta de Pedras, no Marajó, nesta quinta-feira (15). O investigado foi detido em uma ação conjunta das Polícias Civil e Militar para cumprir um mandado de prisão. Segundo as informações policiais, o preso é apontado como suspeito de envolvimento em vários crimes graves registrados no município.

Segundo informações da PM, a ordem de prisão foi emitida pelo Judiciário após apurações que teriam identificado o homem como o responsável por um assalto com reféns ocorrido dias antes na cidade. Durante esse crime, o investigado teria efetuado disparos contra um policial militar, que acabou sendo atingido. Depois de balear o agente, o suspeito fugiu para uma área de mata.

Além disso, conforme o relato das forças de segurança, o indivíduo também responde pela tentativa de tomar a arma de um policial civil dentro de uma audiência, chegando a entrar em confronto físico com o agente.

Após denúncias anônimas apontarem que o foragido estaria escondido na região do rio Marajó-Açu, próximo ao município, equipes das duas corporações se deslocaram até o local e iniciaram uma operação integrada. Ao notar a aproximação dos policiais e receber voz de prisão, o suspeito tentou escapar, porém foi impedido.

Durante o procedimento de captura, houve resistência, sendo necessário o uso de algemas para assegurar a integridade dos agentes e do próprio preso. Após a detenção, o homem foi encaminhado à Delegacia de Ponta de Pedras, onde permanece à disposição da Justiça para os trâmites legais.